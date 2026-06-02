Nazionale, Lipani: "C'è senso di responsabilità, quest'Italia è molto valida"
02.06.2026 22:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoMercatoWeb.com
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Luca Lipani, centrocampista del Sassuolo convocato dal ct Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, è intervenuto ai microfoni di Sky:
"Sono stati giorni bellissimi a Coverciano per preparare queste sfide. C'è un grande senso di responsabilità: è un'Italia giovane, ma anche molto valida. Non vediamo l'ora di scendere in campo.
Che effetto fa allenarsi con Donnarumma? Fa effetto perché magari prima lo vedi in TV e poi te lo ritrovi nello spogliatoio. Ti dà tanti consigli e cerchi di cogliere anche il minimo spunto da lui, perché è un grande campione.
Tutti i ragazzi sono fantastici e hanno una grande abnegazione al lavoro. La speranza è quella di vedere tutti questi giovani dare una mano alla Nazionale anche in futuro".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.