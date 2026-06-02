Calciomercato, Greenwood alla Roma? Trattativa in bilico: il motivo
02.06.2026 20:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Mason Greenwood, sogno di Gian Piero Gasperini per rinforzare l'attacco della Roma, è finito sotto il mirino del Fenerbahce. Come riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, ci sarebbe già stato l'incontro tra il candidato per le elezioni presidenziali del club, Hakan Safi, e l'attaccante inglese.
Greenwood avrebbe anche aperto alla destinazione turca nel caso i due club dovessero raggiungere l'accordo economico. Il Marsiglia, che detiene il 60% del suo cartellino, chiede 50 milioni di euro per lasciarlo partire.
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