Corona promette: "Faccio la puntata su Lotito". Poi lancia l'insulto - VIDEO
02.06.2026 20:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Fabrizio Corona mette nel mirino Claudio Lotito. Il re dei paparazzi, nel corso di una serata, ha ribadito l'intenzione di dedicare una puntata al presidente biancoceleste. "Entro ottobre faccio la puntata su Lotito. Ci sono vicino", le sue parole. E ancora, mostrano le immagini condivise su X dalla pagina 'All Around Lazio'": "Lo mandiamo a casa". Al messaggio ha fatto seguito l'insulto nei confronti del patron della Lazio, detto al microfono sotto forma di coro. Di seguito il video dell'intera scena:
️🫣 Fabrizio Corona: “Faccio la puntata su #Lotito, lo mandiamo a casa” pic.twitter.com/bIClWRwTEv— AllRoundLazio (@AllRoundLazio) June 2, 2026
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.