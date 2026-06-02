Lazio, Crespi da sogno: in gol anche nella finale playoff
02.06.2026 23:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Valerio Crespi lo ha rifatto anche in finale. Nel corso della finale d’andata dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli, l’ex attaccante della Lazio ha trovato il suo dodicesimo gol stagionale. Una rete che ha portato sull’1-1 il risultato, prima dell’interruzione del match per pioggia intorno all’ora di gioco. Il classe 2004, in prestito ai lombardi dall’Avellino (squadra a cui i biancocelesti lo hanno ceduto), ha trovato il suo quarto gol nelle ultime cinque partite giocate decidendo quasi tutti i match dei playoff.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.