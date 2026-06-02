Lazio, Melli: "Da Gattuso mi aspetto che zittisca chi dica che è un perdente"
02.06.2026 22:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Ai microfoni di Radio Radio Franco Melli ha detto la sua su cosa si aspetta dall'arrivo di Gattuso sulla panchina della Lazio: “Mi aspetto una persona appassionata che viene alla Lazio con il desiderio e l’obiettivo non solo di rilanciare la Lazio ma anche sé stesso. Gattuso fino ad ora ha avuto una carriera non bella, non solo per colpa sua come con la Nazionale”.
"Da Gattuso mi aspetto che dimostri di non essere quello che secondo voci diffuse sia un allenatore perdente".
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