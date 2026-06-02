Milan, addio Allegri. E al Napoli può portare Rabiot: domani la giornata clou

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora poche ore, poi Massimiliano Allegri sarà libero di legarsi al Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di domani è fissato l’appuntamento tra il tecnico livornese e il Milan per la risoluzione del contratto, dopo l’esonero comunicato dal club rossonero. È un passaggio cruciale, ovviamente, perché Max possa poi firmare con la società di Aurelio De Laurentiis, a cui ha già dato il suo sì.

Resta da trovare l’intesa definitiva sulla buonuscita, che aveva fatto registrare una piccola differenza tra la proposta Milan (0,5 milioni di euro) e la richiesta di Allegri (1 milione). Quest’ultimo firmerà poi un contratto biennale con il Napoli. E gli intrecci tra i due club potrebbero non finire qui.

Secondo la stessa fonte, infatti, il passaggio di Allegri in Campania potrebbe riaccendere l’interesse del Napoli nei confronti di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese piace da tempo ai partenopei, sul Golfo peraltro ritroverebbe anche Giovanni Manna (direttore sportivo che sempre domani avrà un primo incontro formale con Allegri). Con l’arrivo di Max, e la grande incertezza di casa Milan, potrebbe essere il momento giusto per un approdo a Napoli.