Lazio, Orsi: "Speriamo che l'amore sia più forte della contestazione"
02.06.2026 23:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nella giornata di venerdì i gruppi del tifo organizzato della Lazio comunicheranno la loro decisione in merito agli abbonamenti per la prossima stagione. Sul tema ecco il pensiero di Nando Orsi ai microfoni di Radio Radio: “Il futuro per ora non sembra roseo, vediamo quello che succede sul mercato".
"Speriamo che l’amore sia più forte della contestazione sia da una parte che dall’altra. Bisogna far capire al popolo laziale che sta facendo una protesta che gli costa tantissimo che dall’altra parte ci sia un piccolo riavvicinamento”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide