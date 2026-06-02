Ex Lazio | Castellanos può già lasciare il West Ham: cosa sta succedendo
02.06.2026 23:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Possibile addio dopo soli sei mesi. Il Taty Castellanos può già lasciare il West Ham: è un'ipotesi da non escludere vista la retrocessione in Championship degli Hammers. Per questo, l'ex attaccante della Lazio potrebbe tornare immediatamente in Premier League: come riportato da Football Insider in Inghilterra, sull'argentino ci sarebbe il forte interesse dell'Everton. Il club di Liverpool, rimasto colpito dal suo rendimento, potrebbe presentare un'offerta da 25 milioni di sterline. Il Taty non avrebbe alcuna intenzione di gicoare nella Serie B inglese: il suo agente è al lavoro per riportarlo subito in Premier.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.