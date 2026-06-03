Lazio, c'è il dilemma portiere: futuro da definire per Mandas e Provedel

03.06.2026 09:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, c'è il dilemma portiere: futuro da definire per Mandas e Provedel
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RASSEGNA STAMPA - La Lazio è chiamata a sciogliere il nodo portieri. Se Motta e Furlanetto sembrano destinati a restare, il futuro di Provedel e Mandas è tutto da definire.

Provedel, in scadenza nel 2027, piace all'Inter e al Bologna e come scrive il Corriere dello Sport sta valutando l'ipotesi di lasciare Formello dopo aver ritrovato spazio e fiducia con Sarri. Il portiere, reduce dall'operazione alla spalla che ha chiuso anzitempo la sua stagione, sarà comunque pronto per il ritiro estivo. Anche Mandas è al centro delle riflessioni della società. Il Bournemouth continua a lavorare per acquistarlo, ma la Lazio non intende scendere sotto la richiesta di 18 milioni di euro.

La dirigenza dovrà decidere se cedere uno dei due o entrambi. Una scelta che avrà inevitabili conseguenze sul mercato, visto che in caso di doppia partenza sarebbe necessario intervenire con l'acquisto di un nuovo portiere. I prossimi giorni saranno decisivi per chiarire il quadro e permettere a Gattuso di programmare la nuova stagione.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.