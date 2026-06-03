Lazio, lo spettro del mercato a saldo zero: prima le uscite, poi gli acquisti. I nomi
RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara all'ennesima rivoluzione degli ultimi due anni, questa volta guidata da Gennaro Gattuso. Il nuovo tecnico eredita una situazione complessa, tra contestazione, incertezze sul mercato e la prospettiva di dover finanziare gli acquisti attraverso le cessioni. Molto dipenderà dal responso della commissione di vigilanza, ma il principio resta chiaro: prima vendere, poi comprare.
Dal 1° luglio i biancocelesti non avranno più a bilancio gli stipendi di Pedro, Basic e Hysaj, con un risparmio di circa 10 milioni lordi. Parte di queste risorse servirà a coprire l'ingaggio del nuovo arrivato Pedraza, ma per rinforzare la rosa saranno necessarie altre operazioni in uscita.
Tra i giocatori che potrebbero lasciare Formello, scrive il Corriere dello Sport, ci sono Provedel, Romagnoli, Gila, poi è da vedere il futuro di Lazzari, Pellegrini, Noslin e Cancellieri. Le eventuali partenze dei primi tre rappresenterebbero perdite importanti dal punto di vista tecnico, ma garantirebbero risorse da reinvestire. A Gattuso sarebbero stati promessi tra quattro e cinque acquisti, con il numero destinato a variare in base alle cessioni.
Le priorità individuate riguardano un terzino destro, un difensore centrale, un centravanti e un'alternativa a Zaccagni. Sul fronte entrate, molti nomi restano allo stadio delle valutazioni. La pista che porta a Diogo Leite sembra essersi raffreddata, mentre il giovane Domingues della Dinamo Zagabria è seguito da diversi club europei. Per la fascia destra piace Arnau Martinez del Girona, mentre in attacco vengono monitorati Sebastiano Esposito e Bamba Dieng.