Lazio, anche il giovane Kovac in bilico: riflessioni in corso sul suo futuro
Tra i cinque acquisti fatti per la prima squadra, a gennaio la Lazio ha chiuso a sorpresa anche per l'arrivo di Blaz Kovac. Si tratta di un giovane difensore sloveno, classe 2009, acquistato dall'NS Mura per circa 400mila euro. Nei suoi primi mesi a Formello, però, non ha avuto molto spazio: pensava di poter giocare subito in Primavera, dove invece non è mai stato preso in considerazione. Per questo ora il suo futuro è già in dubbio.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, due club si sarebbero fatti avanti per strapparlo alla Lazio (anche in prestito). Kovac potrebbe quindi fare minuti altrove e crescere lontano dalla Capitale, ma una decisione definitiva non è ancora stata presa. Nei prossimi giorni la società avrà un confronto con l'entourage del ragazzo per stabilire il da farsi: un'altra matassa da sbrogliare tra le tante vicende in bilico.
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