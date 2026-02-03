Lazio, dall'NS Mura arriva Kovac: tutti i dettagli dell'operazione
A sorpresa, un contratto depositato. È quello di Blaz Kovac, difensore sloveno classe 2009. È l'unico colpo della Lazio nell'ultimo giorno di mercato di gennaio, costato circa 400mila euro. Si tratta di un acquisto per il futuro, visto che il centrale si unirà alla Primavera di Punzi.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i contatti tra la società biancoceleste e l'NS Mura sono iniziati diversi giorni fa. Kovac ha scelto la Lazio proprio sul finale, nonostante avesse anche altre offerte. Il calciatore, insieme al suo entourage, sono felicissimi di iniziare questa nuova avventura a Roma.
C'è la certezza che il classe 2009 si adatterà subito e anche molto facilmente al calcio italiano, seppur al momento solo a quello del settore giovanile. Con la maglia dell'NS Mura, infatti, si è già allenato e ha già esordito tra i professionisti con la prima squadra (4 presenze in campionato, 98 minuti giocati).