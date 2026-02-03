Lazio | Basic, il punto sul rinnovo: tutto dipenderà da Sarri
RASSEGNA STAMPA - La prima fase della rivoluzione biancoceleste si è conclusa con la chiusura del mercato di gennaio. Molti giocatori hanno lasciato Formello, ma altri se ne andranno via a giugno. Non solo coloro che hanno il contratto in scadenza.
Tra i giocatori in bilico c'è sicuramente Toma Basic. Nonostante sia uno dei migliori della stagione in corso, il suo futuro resta in bilico. Durante l'ultima conferenza stampa in cui ha presenziato, il centrocampista croato ha spiegato di aver accettato le condizioni per il rinnovo ma che poi non se n'è fatto nulla.
La verità è che la Lazio ha rimandato la firma alla fine della stagione: secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, nel corso di questi mesi che mancano alla scadenza verranno fatte delle valutazioni per capire se andare avanti o meno insieme. Gran parte della storia sarà decisa anche in base al futuro di mister Sarri: dalla scelta sulla sua eventuale permanenza passerà gran parte del futuro della Lazio.