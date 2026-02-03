Roma, Mancini si deve operare! Ecco quanto starà fuori
03.02.2026 15:00 di Niccolò Di Leo
Il giorno dopo la partita persa per 1-0 contro l'Udinese, Gianluca Mancini si è dovuto sottoporre a un'operazione per la riduzione della frattura nasale, dopo un colpo subito nel corso dei novanta minuti. Il difensore della Roma, però, dopo l'intervento potrà tornare subito a riprende l'attività agonistica, indossando una mascherina protettiva che dovrà portare nelle prossime uscite.
