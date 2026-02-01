Calciomercato Lazio | Moretto: "Vecino in Spagna, è fatta con il Celta Vigo"
01.02.2026 23:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Matias Vecino saluta la Lazio. Come vi abbiamo raccontato, il centrocampista ha trovato l'accordo con il Celta Vigo ed è pronto a lasciare la Capitale. L'esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato la notizia: l'uruguaiano partirà presto per la Spagna. Di seguito il post su X.
Matías Vecino al Celta Vigo está cerrado.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 1, 2026
El centrocampista uruguayo, listo para viajar a España. pic.twitter.com/dHHQLHlNZw
