Calciomercato Lazio | Moretto: "Vecino in Spagna, è fatta con il Celta Vigo"

01.02.2026 23:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Matias Vecino saluta la Lazio. Come vi abbiamo raccontato, il centrocampista ha trovato l'accordo con il Celta Vigo ed è pronto a lasciare la Capitale. L'esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato la notizia: l'uruguaiano partirà presto per la Spagna. Di seguito il post su X.

