Cremonese - Inter, petardo lanciato dal settore ospiti: Audero tramortito
01.02.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Brutto episodio allo stadio Zini. Dalla curva ospiti, dove sono presenti i tifosi dell'Inter, è stato lanciato un petardo in campo, che è esploso nei pressi della zona presidiata dal portiere della Cremonese, Emil Audero. L'estremo difensore è finito a terra tramortito, facendo cenno di aver qualche problema da un orecchio. Lautaro il primo ad andare sotto allo spicchio dei propri tifosi per mettere la calma. La partita è poi ripresa senza ulteriori conseguenze.
