Lazio, la protesta dei tifosi ha fatto il giro del mondo: cosa sta succedendo

Il silenzio assordante dello Stadio Olimpico ha fatto rumore. Eccome se ne ha fatto. In occasione della sfida contro il Genoa di venerdì sera, il tifo organizzato ha indetto una protesta nei confronti della società e tutta la tifoseria ha risposto presente, anche se sembra un ossimoro. Allo stadio non c'era nessuno, solo poche centinaia di persone. La presenza forte, l'assoluta maggioranza, invece, era a Ponte Milvio.

Una presa di posizione forte che ha visto la tifoseria laziale unita come non si vedeva da tempo. Un gesto che ha gettato benzina su un fuoco che ormai non può più essere spento e che ha posto ancor di più la lente dei media sulla situazione intorno alla Lazio, rei fino a questo momento di non aver mai capito fino a fondo e dato spazio al malcontento. Oggi tutti, o quasi, si schierano con i tifosi biancocelesti. Opinionisti, ex calciatori, giornalisti fanno eco alla voce di un popolo che grida la propria posizione. Questa volta, però, scegliendo il silenzio di 30.000 anime che per amore hanno scelto di non stare accanto alla propria squadra del cuore. "La manifestazione di questa sera è una dimostrazione d'amore", così l'ha definito mister Maurizio Sarri, simbolo di un calcio che non c'è più sempre al fianco dei tifosi.

L'eco della protesta non è arrivata solamente a tutto lo Stivale, ma anche al resto del mondo. Sui social, nei podcast, sui giornali e sulle televisioni estere si parla della scelta dei tifosi della Lazio di disertare lo stadio per andare contro la dirigenza. Non una parte del tifo, non uno spicchio di curva: tutto lo stadio. In mezzo alla solidarietà di tifosi di tante squadre, spiccano quelli del Torino. All'estero, invece, sono i tifosi del Tottenham a invitare i propri compagni di tifo a imitare la tifoseria laziale. Il "The Sun" ha scritto sulla vicenda, il portale francese Footballogue (con un bacino da quasi 2 milioni di followers) ha esaltato il "boicottaggio" della tifoseria, così come ne ha parlato anche RMC Sport. In Medio Oriente la situazione non cambia, ne scrivono sui social e ne parlano anche in spazi dedicati (come su Shasha Sports, piattaforma di streaming da oltre 1 milione di followers). Solo alcuni esempi di un sistema mediatico che sta dando seguito e spazio alla protesta della tifoseria.

L'amore dei tifosi della Lazio ha fatto il giro del mondo, l'impatto è sotto gli occhi di tutti. Un amore che non va calpestato. Le tifoserie delle altre squadre lo sanno, l'hanno capito, così come gli addetti ai lavori. Così come hanno capito che è vero ciò che dice Sarri: "La Lazio è circondata da un amore infinito".