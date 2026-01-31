WOMEN | Lazio, Benoit: "Il ko nel derby fa molto male. Col Como sarà..."

Alice Benoit ha parlato nel match program ufficiale della S.S Lazio alla vigilia della sfida interna contro il Como Women. Queste le parole:

Alice dopo la sconfitta di mercoledì si torna subito in campo contro il Como Women. Che cosa lascia la sconfitta nel derby?



"Sicuramente fa molto male perché volevamo passare il turno. Ora dobbiamo essere concentrate solo sul campionato e penso che questa sconfitta ci servirà per crescere. Abbiamo compiuto tre errori importanti contro una squadra forte che punisce ogni disattenzione. Ora testa al Como Women cercando di prendere tanti spunti da questa partita".

C'è qualcosa che salvi da questo k.o.?

"Salvo l'approccio iniziale e sicuramente il fatto che siamo cresciute come squadra creando anche alcune occasioni, nonostante il tabellino finale dica tre a zero. Sicuramente per compiere uno step ulteriore di crescita dobbiamo migliorare e lavorare fin quando arriveremo a vincere questo tipo di sfide".

Adesso arriva il Como Women. Che partita ti aspetti e quali sono i pericoli maggiori?

"Sarà un match molto fisico e difficile contro una squadra molto organizzata che ci ha sempre creato molte difficoltà. In classifica siamo tutti vicini quindi sappiamo che il Como Women verrà al Fersini per fare bottino pieno. Dobbiamo far valere il fattore campo dimostrando fin da subito che vogliamo ottenere la vittoria".

L'eliminazione in Coppa Italia vi responsabilizza ancora di più riguardo gli obiettivi che inseguite in campionato?



"Sì, sicuramente anche se penso che sia un qualcosa che sentivamo anche prima. Certamente abbiamo necessità di riunirci, seppur in realtà già lo siamo. Forse dobbiamo solo unirci ancora di più. Dobbiamo concentrare tutte le forze nell'obiettivo campionato, ogni partita sarà determinante".

Da qui alla fine avrete tanti scontri diretti in programma e molti di questi saranno in trasferta. Sotto questo aspetto quanto credi che sia importante sfruttare il fattore casalingo in questa seconda parte di stagione?

"Sicuramente giocare in casa è molto importante anche perché dopo varie gare ravvicinate come avvenuto nell'ultimo periodo possiamo evitare di viaggiare e penso che questo possa aiutarci a livello di freschezza. Contro il Como Women sarà la prima partita del girone di ritorno; dopo aver iniziato bene la stagione vincendo la gara di andata dovremo cominciare al meglio anche questa seconda fase".



In questo girone di ritorno in cosa dovrà crescere la Lazio per raggiungere le posizioni alte di classifica?



"Sarà fondamentale riuscire a ottenere punti contro le dirette concorrenti come accaduto con la Fiorentina e dimostrare che siamo cresciute attraverso prestazioni importanti contro le migliori formazioni del campionato, trovando anche la continuità di risultati contro tutte le altre".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE