Lazio, il volo di Flaminia in un Olimpico vuoto: il post del falconiere - VD
Ha imparato a volare davanti a 60.000 spettatori, a spiegare le sue ali davanti a un pubblico che la acclama. Nella serata di ieri Flaminia ha dovuto compiere il suo volo in uno stadio vuoto. Un volo diverso, certamente emozionante, che il falconiere Giacomo Garruto ha così commentato sui social.
"C’è un’emozione che non si abitua mai al silenzio, ed è quella di vedervi lì, pronti a spingere Flaminia con il vostro incitamento. L’attesa di questi momenti rende il vostro affetto ancora più prezioso.
Grazie per ogni messaggio, per ogni grido e per farmi sentire parte di questa grande famiglia, sempre!
È per voi che ogni volo ha un senso profondo. A presto, popolo laziale!".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.