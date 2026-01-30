Lazio - Genoa, le formazioni ufficiali: Sarri sorprende con un nuovo innesto
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro.. A disp.: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Vecino, Belahyane, Dele-Bashiru, Cancellieri, Noslin, Ratkov, Zaccagni. All.: Sarri.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi. - continua su: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/lazio-genoa-le-formazioni-ufficiali-zaccagni-da-forfait-maldini-subito-titolare-come-falso-9-2196817
