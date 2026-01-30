Lazio, parla Baiocco: "La difficoltà è anche mentale, vi spiego"
30.01.2026 18:00
Ai microfoni di news.superscommesse.it, l'ex centrocampista Davide Baiocco ha parlato del momento complicato che sta vivendo la Lazio di Sarri e di come può uscirne. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Io credo nel progetto tecnico e nel portare avanti certi tipi di principi. Nel match contro il Como non è riuscita nemmeno a reagire, evitando il palleggio. Non è solo una questione di gioco, ma anche una difficoltà mentale del momento che non stanno rispondendo benissimo. Se ne viene fuori lavorando sul campo, ma anche sullo studio dell'avversario in maniera dettagliata. E' importante capire come mettere in difficoltà l'avversario, capendo le soluzioni di volta in volta, in base a chi ho di fronte".
