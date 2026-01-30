Impallomeni dice la sua: "La Lazio è una società sospesa e..."
30.01.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In collegamento a TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato della situazione della Lazio in vista anche della partita contro il Genoa. Si prospetta uno stadio Olimpico praticamente vuoto, vista la contestazione in corso dei tifosi biancocelesti.
Di seguito le sue parole: "La Lazio è una società sospesa, se perde potrebbe ritrovarsi invischiata in lotte pericolose. È una partita delicata".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.