Lazio - Genoa, i tifosi a Ponte Milvio: "Sognare non è reato" - FT&VD
AGGIORNAMENTO 20:40 - L'atmosfera, almeno fuori dall'Olimpico, inizia scaldarsi. I tifosi riunitisi a Ponte Milvio per seguire Lazio - Genoa hanno acceso una serie di fumogeni e torce, esponendo anche uno striscione che recita: "Sognare non è reato". Un chiaro mesaggio rivolto alla società".
I laziali sono fuori dallo Stadio Olimpico. Un comportamento inusuale, soprattutto in questa stagione. I tifosi sono sempre stati al fianco della squadra, in casa e in trasferta. I dati, a partire dagli abbonamenti di quest'estate, lo certificano. Eppure per la gara contro il Genoa il popolo biancoceleste deve fare un sacrificio e si riunisce a Ponte Milvio. Il motivo è legato alla protesta contro la gestione societaria, montata ancor di più in questi giorni di calciomercato. Gran parte del pubblico, se non tutto, è fuori dagli spalti: una forte forma di protesta contro il presidente Lotito e tutta la dirigenza. Di seguito i video de Lalaziosiamonoi.it.