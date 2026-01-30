Lazio, Gila a LSC: "Vogliamo vincere per noi e per i tifosi. La società..."

Nel pre partita di Lazio - Genoa, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato Mario Gila. Queste le parole del difensore: “Abbiamo tanta voglia di vincere, volevo dire per i tifosi, ma lo faremo mentre ci guardano da casa. Lo faremo per noi soprattutto, ce lo meritiamo. È tanto che lottiamo, le cose non sempre escono come vorremmo. La società sta vivendo un momento difficile. Lo faremo per noi 35 che siamo nello spogliatoio, che diamo tutto”.

“I nuovi si sono integrati bene, sono bravi ragazzi e siamo coscienti che per essere al cento per cento gli manca ancora un po’. Hanno tanta voglia e siamo contenti di averli con noi”.

“Dare tutto quello che possiamo, sappiamo che non è facile. Le cose non escono sempre, lasciamo tutto in campo e se prendiamo un risultato il fattore positivo ci resta dentro. Sono cose che si sommano per la prossima partita, le cose miglioreranno e siamo sicuri che andremo avanti”.

