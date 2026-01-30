Lazio - Genoa, i tifosi a ponte Milvio: spunta lo striscione per… Greenwood - FT

30.01.2026 21:04 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio - Genoa si sta disputando in un Olimpico deserto, i tifosi - in segno di protesta verso la società - hanno disertato l'ingresso allo stadio ma stanno seguendo la sfida a Ponte Milvio dove hanno anche esposto uno striscione rivolto al presidente e alla dirigenza.

Il tema è il mercato. "Chi è il giocatore acquistato 10 volte più forte di Greenwood?" è il messaggio ironico che si legge e che si riferisce a una delle tante esternazioni del presidente Lotito.  

