Lazio - Genoa, i tifosi a ponte Milvio: spunta lo striscione per… Greenwood - FT
30.01.2026 21:04 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Lazio - Genoa si sta disputando in un Olimpico deserto, i tifosi - in segno di protesta verso la società - hanno disertato l'ingresso allo stadio ma stanno seguendo la sfida a Ponte Milvio dove hanno anche esposto uno striscione rivolto al presidente e alla dirigenza.
Il tema è il mercato. "Chi è il giocatore acquistato 10 volte più forte di Greenwood?" è il messaggio ironico che si legge e che si riferisce a una delle tante esternazioni del presidente Lotito.
