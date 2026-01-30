Lazio, Di Napoli: "È una situazione surreale. E a pagare sono i tifosi..."
30.01.2026 19:00
In collegamento a TMW Radio, l'ex attaccante Arturo Di Napoli ha parlato della situazione che sta vivendo attualmente la Lazio, soffermandosi anche sul mercato e sul rapporto tra Sarri e la società. Di seguito le sue parole.
"La Lazio? E' una situazione surreale, e poi ha un brutto cliente come il Genoa. Ok che Sarri accetti tutto, ma i giocatori devono essere funzionali alla sua idea. E non credo che possa avere questa rosa le qualità che vuole Sarri. Sono partiti male ma Lotito è questo. Chi paga sono i tifosi, che come modo di protestare hanno solo questo. E' giusto, perché fa più rumore di altro questa protesta".
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.