Feyenoord in ansia, grave infortunio al ginocchio per Van Persie Jr.
30.01.2026 16:15 di Christian Gugliotta
Brutta tegola per il Feyenoord. Durante la sfida di Europa League contro il Real Betis, Shaqueel Van Persie, figlio del tecnico Robin, è caduto male a terra dopo un contrasto aereo, riportando un brutto infortunio al ginocchio.
Il classe 2006, che era stato valutato anche dalla Lazio per l'attacco, ha dovuto lasciare il terreno di gioco in barella, venendo consolato dal padre, apparso visibilmente preoccupato. Per Van Persie jr. si teme un lungo stop.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.