Lazio - Genoa, Olimpico deserto: per Sarri non sarà la prima volta
RASSEGNA STAMPA - Sarà un Olimpico praticamente deserto quello di questa sera in cui la Lazio scenderà in campo per la sfida contro il Genoa. Una sfida delicatissima in cui, di fatto, Sarri e la squadra saranno soli contro l’avversario.
Come riporta l’edizione de Il Messaggero non è la prima volta che il tecnico giocherà in uno stadio semivuoto. Era già successo nel 2021, sempre contro il Genoa ma di Shevchenko, quando i biancocelesti giocarono davanti a 6.800 tifosi, peggior dato dell’era Lotito.
Il record negativo in assoluto risale invece al match europeo contro il Levski Sofia del 17 dicembre del 2009 quando Ballardini, già eliminato, giocò davanti ad appena 1.400 presenti. Una stagione molto simile a quella della Lazio di oggi: da allora i biancocelesti non stavano sotto quota 30 punti, come oggi, e anche all’ora c’erano dei casi aperti: quello di Pandev e Ledesma prima, quello di Romagnoli oggi. Insomma l’auspicio è che, almeno sotto il punto di vista dei punti in classifica, questa sera si possa fare un passo avanti.
