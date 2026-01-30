Lazio - Genoa, le probabili formazioni: le scelte di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio torna all'Olimpico dopo il pari a reti bianche contro il Lecce: nella Capitale arriva il Genoa di De Rossi. Sarri ha salutato definitivamente Mandas: in panchina ci sarà il nuovo secondo portiere Motta. Non sarà a disposizione Romagnoli: la società ha bloccato la cessione, lui ha smesso di allenarsi. Per questo giocherà Provstgaard in coppia con Gila, di fronte a Provedel in porta. Come terzini è aperto il ballottaggio può spuntarla Pellegrini su Lazzari, con Marusic sicuramente confermato. A centrocampo Cataldi tornerà in regia, con Taylor e Basic (più avanti di Vecino) ai suoi lati. Rovella è tornato ad allenarsi, può rientrare tra i convocati. In attacco l'unico sicuro del posto è Zaccagni a sinistra: al centro sono in tre per una maglia, si giocano il posto Dia, Maldini e Ratkov; a destra è in vantaggio Isaksen su Cancellieri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Vecino, Belahyane, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pedro, Noslin, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi.