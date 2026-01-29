Lazio, Mattei su Romagnoli: "È sotto contratto! Non può..."
Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la situazione in casa Lazio. Tra gli argomenti trattati, il giornalista di fede laziale si è espresso anche sul trasferimento di Przyborek e sull'assenza di Romagnoli.
PRZYBOREK - "Aspettiamo e vediamo chi è. Considerando che Sarri ha chiesto profili pronti e arrivano giocatori da scoprire, il progetto riparte ogni volta da zero. La Lazio prende solo giocatori per fare player trading, non per fare bene ma pensando al bilancio. Non lo fa per ottenere risultati ma per i conti perché non sostiene più le spese".
ROMAGNOLI - "Un calciatore sotto contratto non può decidere di non giocare. Vediamo cosa accadrà in questi ultimi giorni di mercato. Il presidente Lotito ha detto che il mercato lo fa lui e Sarri deve solo allenare, poi dopo le parole di Sarri su Romagnoli ha cambiato idea: o lo ascolta sempre il tecnico o non lo ascolta mai".