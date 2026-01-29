Lazio, Noslin vicino al Monaco: si studia la formula del trasferimento
Dopo l’arrivo di Daniel Maldini, lo spazio a disposizione di Noslin si è ulteriormente ridotto. Anche perché, nelle gerarchie di Sarri, l’attaccante preferito resta Dia, sul quale c’è l’interesse concreto dell’Espanyol.
L’olandese, nonostante il recente inserimento del Villarreal, è ormai molto vicino al Monaco. Il club del Principato, spiega il Messaggero, vorrebbe chiudere l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre la Lazio spinge per inserire l’obbligo. Alla fine, come già accaduto in passato per Mandas, Fabiani potrebbe decidere di andare incontro alle richieste del Monaco.
La valutazione complessiva dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Considerando l’investimento iniziale da 18 milioni, l’eventuale plusvalenza sarebbe minima. Resta comunque un’uscita significativa, per certi versi inaspettata, soprattutto a queste cifre.