Lazio, si avvicina la sfida al Genoa: ma quanti tifosi entreranno allo stadio?

RASSEGNA STAMPA - La sfida con il Genoa si gioca ormai da oltre una settimana, almeno fuori dal campo. Botta e risposta tra tifosi e società, comunicati ufficiali e prese di posizione sui social hanno acceso una contestazione che rende del tutto incerta la presenza sugli spalti. Mai come questa volta è difficile prevedere quanta gente entrerà davvero all’Olimpico.

I numeri raccontano un divario evidente: in estate sono stati sottoscritti 29.918 abbonamenti, mentre per Lazio-Genoa, scrive il Corriere dello Sport, sono stati venduti circa 1.800 biglietti. Il dato sui biglietti venduti è stato confermato dalla società biancoceleste, nonostante alcune cifre circolate sul circuito Vivaticket parlino di numeri inferiori. In ogni caso, non saranno i singoli tagliandi a fare la differenza, ma la scelta degli abbonati per la stagione 2025/26: seguire o meno l’indicazione dei gruppi organizzati di disertare lo stadio.

Non è escluso che la Lazio giochi contro il Genoa in un Olimpico quasi vuoto. La reale dimensione della protesta si capirà solo al fischio d’inizio. Intanto, il tifo organizzato ha rilanciato l’appello: "Tutti a Ponte Milvio". L’invito, ribadito ieri a Radio Laziale, è chiaro: niente stadio, ma una manifestazione statica lontano dall’Olimpico.