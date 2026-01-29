Lazio, Pellegrini: "È una situazione complicata, stiamo lavorando tutti per uscirne"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel match program di Lazio - Genoa è presente un'intervista di Luca Pellegrini ai microfoni ufficiali della società biancoceleste. Di seguito le sue parole.

Come si riparte dopo gli ultimi risultati?

"Lavoriamo tutti i giorni per uscire da questa situazione, provando a indirizzare bene il finale di stagione. gruppo sotto questo aspetto sta reagendo bene e si sta unendo ancora di più. Abbiamo tanta voglia di rivalsa".

Si sono integrati bene i nuovi acquisti?

"Molto, stanno dimostrando voglia di fare bene e attaccamento. Li ho visti tutti carichi e pronti a dimostrare le loro qualità. Spero che ci possano dare una mano".

Cosa vuol dire vivere il presente da tifoso e allo stesso tempo da calciatore?

"In questo momento la cosa più complicata è separare l'emotività dalla situazione attuale. Non è un momento facile, da una parte essere tifoso è un'arma in più perché ti coinvolge al massimo, mentre dall'altra ti impedisce di staccare mentalmente anche quando sei a casa, diventa il tuo chiodo fisso. Fortunatamente però, come detto, siamo un bel gruppo e questo è positivo perché aiuta tutti. Ecco perché rimango fiducioso per il resto della stagione".