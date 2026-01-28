Lazio, Przyborek insegue Toth: il dato che accomuna i due talenti
La Lazio guarda al futuro, con la speranza che l'impatto sia determinante già nel presente. Dietro al "fuoritutto" biancoceleste si cela una rifondazione all'insegna degli under 23: Taylor (2002), Motta (2005) e Ratkov (2003) sono tutti calciatori che rientrano nella categoria, con il solo Maldini (2001) escluso anche se un solo anno di differenza.
Questo obiettivo è stato chiaro fin da subito. Si è palesato ancor di più nei giorni in cui la Lazio era forte su Toth, giovane centrocampista ungherese passato poi dal Ferencvaros al Bournemouth. Ma si manifesta ancora di più con l'arrivo di Przyborek, talento classe 2007 del Pogon Szczecin.
Ad accomunare l'ungherese e il polacco, però, non c'è solo l'interesse biancoceleste. I due infatti sono tra i calciatori che si distinguono maggiormente per la capacità di generare situazioni di pericolo superando il pressing avversario. Przyborek occupa la decima posizione in questa speciale classifica e davanti a sé ha giocatori del calibro di Estevao, Smit, Yamal, Mastantuono e lo stesso Toth.