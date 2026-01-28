Lazio, Oddi: "Genoa? Lo stadio vuoto inciderà. Il tifoso ha sempre ragione"
Giancarlo Oddi ha parlato ai microfoni di Radiosei, ai quali si è espresso sulla contestazione dei tifosi prevista per la sfida contro il Genoa e, più in generale, sulla situazione delicata in casa Lazio. Queste le sue parole:
“Se ci sono problemi con l’allenatore, il presidente deve esonerarlo. Chiarito questo, il Genoa viene da un risultato importantissimo, De Rossi sta facendo un grande lavoro. Incontriamo una squadra che sta bene, la Lazio deve sempre scendere in campo per vincere. Mi aspetto una bella partita, con un risultato positivo".
"Lo stadio vuoto inciderà, questo potrebbe essere un alibi in caso di ko. Bisogna che ognuno si prenda le sue responsabilità: il tifoso, se si comporta a modo, è quello che ha sempre ragione. Se non va allo stadio, ha le sue ragione. Bisognerebbe risolvere la situazione. Mi dà fastidio lo stadio vuoto ma, ripeto, ha sempre ragione il tifoso".
"Romagnoli? Stiamo diventando una barzelletta nel calcio. E ci rimette solo la Lazio. Sicuramente lui si rimetterà a disposizione, nonostante la delusione”.