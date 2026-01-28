Calciomercato Lazio | Arnau Martinez, c'è distanza. Rischiano Tavares e Pellegrini
RASSEGNA STAMPA - La Lazio guarda in Spagna. L'ultimo nome per gli ultimi giorni di mercato è quello di Arnau Martinez, terzino destro del Girona. Il classe 2003, all'occorrenza anche centrale e mediano, è seguito con interesse dalla società biancoceleste. Nel suo contratto, in scadenza nel 2027, è presente una clausola rescissoria di 14 milioni di euro.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, ci sono stati dei contatti tra i club: attualmente c'è distanza sul prezzo, così come con il giocatore. Ma resta una pista da seguire con attenzione, soprattutto in caso di nuove uscire.
A rischiare sarebbe uno tra Nuno Tavares e Pellegrini. Il portoghese, in particolare, è da tempo in uscita: ha avuto un'offerta dal Besiktas, con cui però non ha trovato l'accordo; su di lui c'è anche il Como, che si sta muovendo anche per Kaiki del Como.