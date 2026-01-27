GALLERY - Lazio, il primo allenamento di Maldini a Formello

Visite mediche in mattinata e poi subito in campo a Formello. Daniel Maldini ha svolto il suo primo allenamento con la maglia della Lazio agli ordini di Maurizio Sarri. Il trequartista ha lavorato nel pomeriggio insieme ai suoi nuovi compagni: sarà disponibile alla prossima gara contro il Genoa. Di seguito gli scatti della seduta.

