GALLERY - Lazio, il primo allenamento di Maldini a Formello
27.01.2026 21:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Visite mediche in mattinata e poi subito in campo a Formello. Daniel Maldini ha svolto il suo primo allenamento con la maglia della Lazio agli ordini di Maurizio Sarri. Il trequartista ha lavorato nel pomeriggio insieme ai suoi nuovi compagni: sarà disponibile alla prossima gara contro il Genoa. Di seguito gli scatti della seduta.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.