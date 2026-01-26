Lazio, Storace a una tifosa: "Togliere Lotito? Vi spiego la situazione"

TUTTOmercatoWEB.com

Sui social è andato in scena un particolare e pacato botta e risposta tra una tifosa della Lazio e l'ex Presidente della Regione Lazio, Francesco Storace. Interpellato con una lettera da una sostenitrice biancoceleste, Storace ha deciso di risponderle con garbo spiegando la sua impossibilità di intervenire sulla situazione relativa alla presidenza della Lazio e, quindi, al ruolo di Claudio Lotito. Sul proprio profilo X, l'ex numero uno della Regione ha pubblicato integralmente i testi di entrambe le lettere, che potete trovare di seguito.

LA LETTERA DELLA TIFOSA - "Caro Storace, da una vita vi seguo. So che neanche mi leggerà, siamo migliaia di persone che non voteranno più per voi,a causa del vostro senatore Lotito, anche se la politica non andrebbe mischiata al calcio, ma voi ci avete dato questo personaggio e vi preghiamo di togliercelo,sta facendo sparire la Lazio e questo non è ammissibile, l'ultima via è quella di farvi perdere migliaia di voti, e ci riusciremo, siamo un popolo che merita rispetto, grazie se mi legge, ma ho dubbi".

LA RISPOSTA DI STORACE - "Male avere dubbi cara Annamaria. Leggo e, quando trovo uno scritto interessante, rispondo. Io sono solo un giornalista che vota per il centrodestra, la perdita di “migliaia di voti” non riguarda chi da tempo non si candida per aver fatto una scelta professionale. Perdonami, ma quella su Lotito nei miei riguardi è ormai una polemica stucchevole: io, sul tema, non ho “dato” nulla, se non certificare il credito che aveva con la Regione. E la Lazio, allora, si salvò dal fallimento. Toglierlo? E chi mi dà questo potere? Neanche io capisco quello che vi succede, ma davvero non posso risolvere io la vostra situazione. Grazie per avermi scritto, buona giornata".

Caro Storace,da una vita vi seguo. So che neanche mi leggerà, siamo migliaia di persone che non voteranno più per voi,a causa del vostro senatore Lotito, anche se la politica non andrebbe mischiata… pic.twitter.com/Ms8GDnCS3p — Francesco Storace (@Storace) January 26, 2026