Lazio | Mandas al Bournemouth, Romano: "Farà le visite con Rayan"
26.01.2026 10:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
Altro addio in casa Lazio. Come vi abbiamo raccontato, Christos Mandas si trasferisce al Borunemouth in prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 17 che però può diventare obbligo a determinate condizioni legate alle presenze. Nella giornata di oggi il portiere greco svolgerà le visite mediche e, come sottolinea Fabrizio Romano, con lui ci sarà anche Rayan, ex obiettivo biancoceleste.
Double medical at Bournemouth today:— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2026
🇧🇷 Rayan, joining from Vasco da Gama.
🇬🇷 Christos Mandas, joining from Lazio. pic.twitter.com/rWRivasyTO
