Calciomercato, dall'Italia all'Europa: quando finisce la sessione invernale

Il calciomercato invernale sta per concludersi. Non tutti i club sono riusciti a muoversi in questa sessione di mercato, alcuni sono alle prese col blocco delle operazioni rispetto a altri che, al contrario, sono riusciti a fare sia acquisti sia cessioni. Il gong si avvicina e il tempo, in questo caso, non è amico. Restano ancora pochissimi giorni per poter ufficializzare operazioni, poi le società dovranno rimandare ogni discorso all'estate.

ITALIA E EUROPA - In Italia la finestra è iniziata il 2 gennaio 2026 e si concluderà il 2 febbraio, così come in Olanda e in Spagna. La Francia ha anticipato di un giorno l’apertura, il 1° gennaio, ma la chiusura sarà lo stesso giorno della Serie A. Inghilterra e Turchia invece, hanno aperto le danze il 1° gennaio avendo a disposizione qualche giorno in più rispetto all’Italia: il mercato da loro chiuderà il 3 febbraio. Se la prende comoda la Grecia, l’inizio era in programma nello stesso giorno dei precedenti paesi ma la chiusura avverrà il 6 febbraio. Due giorni dopo il Portogallo che invece, ha aperto e chiuderà rispettivamente il 2 gennaio e il 4 febbraio.

MONDO - Nel resto del mondo, un occhio particolare va sempre dato all’Arabia Saudita e al Qatar. Nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato di essere una vera e propria spina nel fianco per il mercato europeo attirando tantissimi giocatori. I club qatarioti avranno la possibilità di ufficializzare i trasferimenti dal 31 dicembre al 31 gennaio 2026 mentre i sauditi dal 1° gennaio al 1° febbraio.

