Lazio, Mandas in partenza per l'Inghilterra: lo aspetta il Bournemouth
25.01.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Lazio saluta Christos Mandas. Il portiere greco ha l'accordo con il Bournemouth: come vi abbiamo raccontato, si trasferirà sulla base di un prestito oneroso (a 3 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 17 milioni, che può diventare obbligo a determinate condizioni (rispetto alle presenze).
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nell'affare è stato inserito anche un indennizzo che il club inglese dovrà dare alla società biancoceleste se non acquisterà a titolo definitivo il calciatore. In queste ore Mandas partirà per Londra, dopo di che arriverà l'ufficialità e potrà iniziare la sua nuova avventura in Premier League.