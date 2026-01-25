Lazio | "Noi e Sarri siamo soli". Poi Zaccagni fa una richiesta ai tifosi
25.01.2026 08:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
RASSEGNA STAMPA - Confronto squadra-tifosi al triplice fischio di Lecce-Lazio. Non solamente il saluto di Romagnoli, visibilmente emozionato al termine della sua ultima partita con la maglia biancoceleste, ma anche le parole di Zaccagni ai presenti al Via del Mare. Le frasi del capitano sono state rivelate dal Corriere dello Sport, nell'edizione odierna.
L'esterno ex Verona avrebbe spiegato: "Noi e il mister siamo soli", in riferimento alle complesse vicende che riguardano il calciomercato ma anche il rapporto tra allenatore e società. Poi, avrebbe fatto una richiesta ai tifosi in vista delle prossime partite, a partire da Lazio-Genoa, match in cui il tifo organizzato ha deciso di non essere presente all'Olimpico: "Stateci vicini".
