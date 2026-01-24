Lazio, Sarri e l'addio di Romagnoli: "Avevo detto alla società che era infattibile"
24.01.2026 23:39 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo il pareggio contro il Lecce, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn soffermandosi sul mercato e sulla cessione di Romagnoli, che ha salutato i tifosi a fine partita. Il centrale è destinato all'Al Sadd, in Qatar. Di seguito le sue parole.
“Romagnoli? Se partirà si comincerà a prendere qualche gol in più, la società mi ha detto cosa ne pensassi io gli ho detto che era infattibile, poi ci pensano loro al mercato”.
