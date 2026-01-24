Lazio, Marusic a LSC: "Giochiamo una volta a settimana, niente alibi"

Un pari amaro quello maturato al Via del Mare tra Lazio e Lecce. Una gara in cui la squadra di Sarri ha avuto tante difficoltà soprattutto nel primo tempo e che Adam Marusic ha così commentato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Non abbiamo fatto la gara perfetta. Nel primo tempo abbiamo regalato tanti palloni. Situazione difficile per noi ma dobbiamo rimanere uniti e possiamo uscire più forti da questa situazione".

“Romagnoli? Non era facile per lui, è un grande giocatore e vediamo in questi giorni cosa decide la società”.

“Non è stata una settimana semplice, abbiamo parlato tanto dopo il ko contro il Como e abbiamo preparato questa partita al meglio contro il Lecce. La cosa positiva è non aver preso gol anche se non abbiamo creato molte occasioni da gol, qui dobbiamo migliorare tanto”.

“Dobbiamo guardare a tutte le gare come una finale. A inizio campionato lo avevo detto, quando si gioca una volta a settimana non ci sono alibi. Dobbiamo entrare in campo con più cattiveria e tornare a vincere”.

