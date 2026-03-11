NEWS | Sinner litiga con il pubblico a Indian Wells: cosa è successo
11.03.2026 13:20 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
“Vietato disturbare”, parola di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha battuto il brasiliano Joao Fonseca approdando ai quarti di Indian Wells ma è stato protagonista, anche, di un momento di nervosismo. L’episodio è avvenuto durante il dodicesimo game del primo set dove Sinner, infastidito dal chiacchiericcio di sottofondo... <<< SINNER >>>
