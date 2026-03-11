Lazio, Di Natale: "La Serie A non segna? Manca gente come Immobile!"

11.03.2026 12:00 di Niccolò Di Leo
La Serie A fatica a segnare, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il problema offensivo è un tema sul quale interrogarsi per il futuro del nostro calcio a livello nazionale e internazionale. Un tema sul quale ha provato a dare delle risposte anche Antonio Di Natale, ex bandiera dell'Udinese, che ha posto l'accento sull'assenza di bomber come quelli del passato, ma anche quelli dell'ultimo decennio tra i quali anche Ciro Immobile, ex bandiera e capitano della Lazio.

BOMBER - "Il nostro campionato non ha più i bomber degli anni d’oro, ma nemmeno quelli dell’ultimo decennio: penso a Higuain, Ibrahimovic, Icardi, Immobile, Osimhen… Tutti goleador seriali, centravanti da 20-30 reti a campionato e anche di più. Meno qualità negli ultimi metri e anche nei centrocampisti che devono rifinire l’azione". 

