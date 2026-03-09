Sarri a Sky: "Futuro? Voglio una squadra all'altezza della storia della Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio conquista tre punti nel match casalingo contro il Sassuolo. Prima il gol di Maldini, poi il pareggio firmato da Laurientè, infine la rete decisiva di Marusic per il definitivo 2-1. Intervenuto ai microfoni di Sky, Maurizio Sarri ha analizzato la vittoria contro i neroverdi, ecco le sue parole:

"Ci sono dei momenti anche di difficoltà, però poi la squadra - anche in difficoltà con tante assenze importanti sia prima della partita che alla fine del primo tempo - è stata bravissima, ha fatto l'ultima mezz'ora di grande cuore. Ha conquistato un risultato in extremis, ma assolutamente meritato per quella che è stata la partita".

"Questa è una squadra che riesce ad avere questo tipo di atteggiamento. Può sbagliare una partita, ma non così spesso, l'atteggiamento è quasi sempre positivo. Le difficoltà sono state enormi nel corso della stagione, e non sono ancora finite. Giocare senza tifosi per un calciatore è avvilente, però stanno reagendo bene anche a questo".

Poi, un piccolo siparietto con Luca Gotti presente in studio: "Gotti è uno che durante la settimana ti dà sempre uno spunto su cui pensare, quindi è tanta roba. È filosofico Luca".

Come si riportano i tifosi allo stadio? Questo non lo so, è una situazione sicuramente non facile. La società deve organizzare delle iniziative per riportarli, a noi ci mancano. Quali? Loro hanno le idee molto più chiare di me su come e dove intervenire, è una situazione che va avanti da tanto.

Futuro? Non lo so, appena finisce il campionato e facciamo qualche riunione, te lo saprò dire. La squadra, per essere all'altezza della storia della Lazio, va rinforzata".