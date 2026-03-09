Sarri a Sky: "Futuro? Voglio una squadra all'altezza della storia della Lazio"
La Lazio conquista tre punti nel match casalingo contro il Sassuolo. Prima il gol di Maldini, poi il pareggio firmato da Laurientè, infine la rete decisiva di Marusic per il definitivo 2-1. Intervenuto ai microfoni di Sky, Maurizio Sarri ha analizzato la vittoria contro i neroverdi, ecco le sue parole:
"Ci sono dei momenti anche di difficoltà, però poi la squadra - anche in difficoltà con tante assenze importanti sia prima della partita che alla fine del primo tempo - è stata bravissima, ha fatto l'ultima mezz'ora di grande cuore. Ha conquistato un risultato in extremis, ma assolutamente meritato per quella che è stata la partita".
"Questa è una squadra che riesce ad avere questo tipo di atteggiamento. Può sbagliare una partita, ma non così spesso, l'atteggiamento è quasi sempre positivo. Le difficoltà sono state enormi nel corso della stagione, e non sono ancora finite. Giocare senza tifosi per un calciatore è avvilente, però stanno reagendo bene anche a questo".
Poi, un piccolo siparietto con Luca Gotti presente in studio: "Gotti è uno che durante la settimana ti dà sempre uno spunto su cui pensare, quindi è tanta roba. È filosofico Luca".
Come si riportano i tifosi allo stadio? Questo non lo so, è una situazione sicuramente non facile. La società deve organizzare delle iniziative per riportarli, a noi ci mancano. Quali? Loro hanno le idee molto più chiare di me su come e dove intervenire, è una situazione che va avanti da tanto.
Futuro? Non lo so, appena finisce il campionato e facciamo qualche riunione, te lo saprò dire. La squadra, per essere all'altezza della storia della Lazio, va rinforzata".