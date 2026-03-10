FORMELLO - Lazio, Sarri spera in Cataldi e Romagnoli: il punto verso il Milan
FORMELLO - La vittoria contro il Sassuolo nel finale fa ripartire la Lazio in campionato. Ora la squadra di Sarri è attesa da una settimana più corta per preparare la prossima gara contro il Milan, dove bisognerà fare i conti con l'indurimento al polpaccio accusato da Cataldi nel primo tempo dell'Olimpico.
Dovrà essere valutato per domenica prossima, il suo posto in regia l'ha preso addirittura Patric vista anche l'assenza di Rovella (frattura della clavicola). Da capire anche le condizioni di Romagnoli, uscito all'intervallo (anche lui per un fastidio al polpaccio) lasciando il posto a Provstgaard.
A centrocampo resta in dubbio Basic, come da un mese a questa parte. Sente ancora dolore all'adduttore, proverà a riaggregarsi alla squadra in settimana per rientrare finalmente tra i convocati. In porta Provedel sarà out fino a fine stagione: il titolare sarà Motta.