Lazio, Maldini a LSC: "Serata perfetta. Rigore? Ecco cosa penso"
Una serata speciale quella dell'Olimpico per Daniel Maldini che non solo ha sbloccato la gara contro il Sassuolo ma ha anche segnato la sua prima rete con l'aquila sul petto. Al termine della sfida questa la sua analisi ai microfoni di Lazio Style Channel: “Serata perfetta, sono molto contento sia per il gol che per la vittoria, per i ragazzi, per l’ambiente, ce lo meritavamo. Vogliamo cercare di portare entusiasmo, ma dobbiamo essere più cinici nelle partite e cercare di portare a casa più punti possibili".
"Ruolo in campo? Mi sto trovando bene, sono movimenti diversi da quelli che facevo di solito ma piano piano mi sto adattando bene".
"Dobbiamo cercare di sfruttare le occasioni che ci capitano per poi assicurarci il 2-0. Andare all’intervallo con il doppio vantaggio avrebbe cambiato la partita. Rigore? Mi ha un po' toccato, io sono scivolato ma diciamo che è stato un mix tra scivolare e un tocco leggero dell’avversario".
