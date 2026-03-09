Lazio, Maldini a Dazn: "Sono molto contento. Sarri mi dà fiducia..."
È stata la notte di Daniel Maldini. Il centravanti biancoceleste, autore del gol che ha sbloccato il match (il primo con l'aquila sul petto), è stato uno dei protagonisti principali della vittoria della Lazio sul Sassuolo per 2-1. Nel post-partita è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare la gara, del rapporto con Sarri, di Nazionale e non solo. Ecco di seguito le sue parole:
"Sono molto contento, soprattutto per le prestazioni e per la vittoria, ci dà un sacco di animo, dobbiamo continuare così. Ruolo? Io mi sto trovando bene, sono movimenti diversi però il gioco della squadra mi aiuta, io ho sempre giocato a sinistra o dietro alla punta, ma è un continuo evolversi che comunque sta andando bene. Il Milan? Partita importante che è normale mi susciti qualcosa dentro. Rapporto con Sarri? Mi dà fiducia, me l'ha detto dal primo giorno e continua a darmela, mi mette a mio agio e mi dà libertà di svariare, questo è ciò che mi chiede. Se penso alla Nazionale? Assolutamente sì, sarebbe un sogno partecipare ai playoff e al Mondiale".